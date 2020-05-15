Бывший игрок сборной России объяснил высокие зарплаты футболистов

15 Май 2020 2020-05-15T01:36:17+03:00

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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов объяснил, заслуживают ли российские футболисты высоких зарплат.

По словам хавбека, он начал заниматься спортом с 5-летнего возраста и за свою спортивную карьеру перенес 12 операций. Игроки зарабатывают хорошие деньги, но тратят свое здоровье, считает Тарасов.

Также он добавил, что футболисты ни у кого не воруют, а лишь подписывают контракты, которые им предлагают и в праве выбрать наиболее подходящий. Об этом игрок рассказал в интервью YouTube-каналу Super.

Спортсмен отметил, что представителям других видов спорта, где платят в разы меньше, может быть обидно за такую финансовую составляющую.

Напомним, 18 февраля 33-летний хавбек подписал контракт с казанским "Рубином", а спустя три дня серьезно травмировался на тренировке - оказалась сломана малоберцовая кость.

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ИСТОЧНИК KP.RU