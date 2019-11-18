2019-11-18T17:37:43+03:00
Звезды

Футболист Тарасов задолжал бывшей жене 8,5 миллионов рублей

Спортсмен-миллионер решил скостить алименты с 450 тысяч в месяц до 50 [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Сейчас футболист подал новый иск — просит уменьшить алименты в 9 раз: с 450 до 50 тысяч рублей.Сейчас футболист подал новый иск — просит уменьшить алименты в 9 раз: с 450 до 50 тысяч рублей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В последнее время имя Дмитрия Тарасова без приставки «экс-» почти не упоминается: экс-игрок «Локомотива», экс-муж Ольги Бузовой… Уже мало кто помнит, что до брака с поющей ведущей спортсмен был женат на девушке Оксане, которой после развода осталась его фамилия и общая дочь Ангелина - ей сейчас 10 лет. На ее содержание Тарасов должен был ежегодно выплачивать четверть своего заработка, а он, как известно, в лучшие годы превышал 1,5 млн евро в год (по нынешнему курсу это более 106 млн рублей годового дохода, а значит, более 2 млн в месяц на ребенка). Но в 2011 году Дмитрий решил, что этого слишком много и по суду договорился с бывшей женой на более скромную сумму — 200 тысяч.

- Юристы знают, что сумма алиментов не фиксированная — она переводится в количество единиц прожиточного минимума, который ежегодно индексируется, - объяснил kp.ru адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин. - То есть в 2011 году, грубо говоря, Тарасова обязали платить 10 прожиточных минимумов на содержание дочери. Он передал исполнительный лист в ФК «Локомотив» и там ежемесячно из его зарплаты удерживали 200 тысяч. А в 2018 году Оксана узнала, что алименты должны индексироваться — и к тому моменту они должны были составлять уже 450 тысяч. Она намекнула об этом бывшему мужу, а он в ответ психанул и сделал большую ошибку: подал иск в суд об уменьшении выплат до 100 тысяч в месяц.

В этот момент девушка обратилась к адвокатам и выяснилось, что за несколько лет у Тарасова из-за отсутствия индексации накопился гигантский долг — около 7,5 млн рублей.

- Плюс по закону получатель имеет право требовать неустойку — она составила еще 8,5 млн, - продолжает Жорин. - В течение года мы судились, и в итоге Тарасов все суды проиграл, пришлось ему долг выплачивать. Но сделал он это только после того, как приставы арестовали все имущество, машину, закрыли выезд за границу. И Оксана по своей доброте не стала взыскивать неустойку — мол, Дмитрию сейчас тяжело, нет работы, новая семья, дети… Надо сказать, что Тарасову повезло с бывшей женой: она не только каждый раз идет ему навстречу в денежных вопросах, но и долгое время отказывается от участия в различных телешоу, хотя гонорары предлагают немаленькие — от 1 млн рублей. А он этого абсолютно не ценит, поэтому сейчас, скорее всего, мы будем взыскивать с него оставшиеся 8,5 миллионов.

Сейчас футболист подал новый иск — просит уменьшить алименты в 9 раз: с 450 до 50 тысяч рублей. Однако, адвокат Жорин уверен, что шансов у Тарасова нет: если ранее суд отказался скосить сумму до 100 тысяч, то и сейчас решение, скорее всего, не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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