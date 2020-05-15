2020-05-15T03:59:51+03:00
Общество

Симоньян оценила здравоохранение в России и США

Многие американцы, считает Симоньян, не вызывают скорую помощь, потому что не могут себе этого позволить из-за стоимости оказания медицинской услуги
Юлия КЕКОВА
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Симоньян оценила здравоохранение в России и СШАСимоньян оценила здравоохранение в России и СШАФото: REUTERS
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.

По ее мнению, в Соединенных Штатах приходится значительно меньше врачей на душу населения и количество коечных мест, чем в России.

Многие американцы, считает Симоньян, не вызывают скорую помощь, потому что не могут себе этого позволить из-за стоимости оказания медицинской услуги. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".

- У нас есть куда бежать. У нас сейчас коечный фонд на 30% свободен. Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, значительно лучше. Благодаря этому мы можем наблюдать какое число вылечившихся в России, - пояснила Симоньян.

Напомним, что по последним данным количество инфицированных covid-19 в РФ с начала эпидемии превысило 250 тысяч человек, вылечились - более 23 тысяч, скончались от болезни - 2 305 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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