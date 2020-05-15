2020-05-15T02:07:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые выяснили, болеют ли кошки коронавирусом

Симптомы болезни ученые не заметили
Юлия КЕКОВА
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Ученые выяснили, болеют ли кошки коронавирусомУченые выяснили, болеют ли кошки коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Люди могут заразить кошек коронавирусом, а кошки могут заразить других кошек. К такому выводу ученых подтолкнули эксперименты.

По информации американских и японских вирусологов из Висконсинского университета, исследователи заразили трех кошек человеческим коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Спустя три дня стало понятно, что животное точно инфицировано. Об этом свидетельствовали мазки из их носов и анусов.

Позже к каждой инфицированной кошке "подселили" здоровую. Через пять дней вирус выявили у всех шести кошек. Ученые отмечают, что симптомов, характерных для covid-19, не было ни у одной, их состояние было стабильным.

Ранее сайт kp.ru писал, что специалисты рекомендуют отправить любимцев в самоизоляцию и воздержаться от "тискания и целования" до прояснения ситуации. Также следует тщательно мыть полы и другие поверхности в целях безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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