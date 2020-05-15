2020-05-15T05:12:48+03:00
Коронавирус Covid-19

На Курильских островах выявлен первый пациент с коронавирусом

На острове Шикотан из-за угрозы распространения болезни ввели режим ЧС
Юлия КЕКОВА
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На Курильских островах выявлен первый пациент с коронавирусомНа Курильских островах выявлен первый пациент с коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На Курильских островах медики впервые обнаружили коронавирусную инфекцию. Чтобы минимизировать риски распространения вируса на острове Шикотан ввели режим ЧС (южные Курилы, Сахалинская область). Такое решение властей носит временный характер.

На данный момент в Сахалинской области, входящей в число регионов России с наиболее благоприятной эпидобстановкой по пандемии, зафиксирован всего 21 пациент с положительным тестом на covid-19, еще 25 вылечились и выписаны из больницы. Об этом сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

По информации районных властей, проводится эпидемиологическое расследование. Устанавливается круг общения инфицированного.

Также на некоторое время приостановлено транспортное сообщение между островами Шикотаном и Кунаширом. Шикотан заблокирован для въезда и выезда, так как связь с Сахалином и материком остров мог осуществлять только через Кунашир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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