Автор идеи о пособиях на маски и перчатки объяснила, как они будут работать
Во многих регионах ввели масочный режим, то есть граждане, появляющиеся в общественных местах, должны обязательно носить маски и перчатки. Однако не у всех есть средства на их покупку, считает глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец и потому предлагает создать специальное пособие.
Она пояснила, что в качестве помощи гражданам могут выдавать либо денежные средства, либо бесплатные маски, перчатки и антисептики. Причем, действовать такие пособия должны до окончания карантина. А рассчитываться они будут исходя из средней стоимости защитных средств в каждом отдельном регионе.
- И в случае Москвы, например, я думаю, будет принято решение выдавать средства защиты, а не деньги. Здесь вопрос, как это будет доставляться. Возможно, из ближайших аптечных пунктов граждане будут самовывозом забирать эти материалы. Либо даже будет доставка до квартиры, - рассказала Волынец в эфире Радио "Комсомольская правда".
Она отметила, что выдача этого пособия будет производиться на заявительной основе, то есть после того, как граждане подадут свои заявления.
Волынец добавила, что НРК отправил письмо с этим предложением на имя председателя правительства Российской Федерации. Обычно подобные заявления рассматриваются в течение 30 дней. Однако с учетом всей срочности и серьезности ситуации на письмо могут ответить раньше.
ИСТОЧНИК KP.RU
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