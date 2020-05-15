15 Май 2020 2020-05-15T14:30:47+03:00

Автор идеи о пособиях на маски и перчатки объяснила, как они будут работать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Во многих регионах ввели масочный режим, то есть граждане, появляющиеся в общественных местах, должны обязательно носить маски и перчатки. Однако не у всех есть средства на их покупку, считает глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец и потому предлагает создать специальное пособие.

Она пояснила, что в качестве помощи гражданам могут выдавать либо денежные средства, либо бесплатные маски, перчатки и антисептики. Причем, действовать такие пособия должны до окончания карантина. А рассчитываться они будут исходя из средней стоимости защитных средств в каждом отдельном регионе.

- И в случае Москвы, например, я думаю, будет принято решение выдавать средства защиты, а не деньги. Здесь вопрос, как это будет доставляться. Возможно, из ближайших аптечных пунктов граждане будут самовывозом забирать эти материалы. Либо даже будет доставка до квартиры, - рассказала Волынец в эфире Радио "Комсомольская правда".

Она отметила, что выдача этого пособия будет производиться на заявительной основе, то есть после того, как граждане подадут свои заявления.

Волынец добавила, что НРК отправил письмо с этим предложением на имя председателя правительства Российской Федерации. Обычно подобные заявления рассматриваются в течение 30 дней. Однако с учетом всей срочности и серьезности ситуации на письмо могут ответить раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU