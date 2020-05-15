Правительству предложили создать новое пособие для регионов с масочным режимом
В российских регионах, где власти ввели режим обязательного ношения масок и перчаток, следует создать специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты, считает глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.
Она отметила, что у многих людей в России нет финансовой возможности обеспечить себя одноразовыми масками и перчатками.
- Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день, - передаёт RT слова Ирины Волынец.
Глав НРК считает также, что пособие должно выплачиваться до окончания пандемии коронавируса. В некоторых случаях выплата может быть заменена на бесплатные маски и перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU