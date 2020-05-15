2020-05-15T07:17:22+03:00
Общество

Правительству предложили создать новое пособие для регионов с масочным режимом

Выплачивать его предлагается до окончания пандемии коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России предложили ввести новое пособие для граждан на время пандемииВ России предложили ввести новое пособие для граждан на время пандемииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В российских регионах, где власти ввели режим обязательного ношения масок и перчаток, следует создать специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты, считает глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

Она отметила, что у многих людей в России нет финансовой возможности обеспечить себя одноразовыми масками и перчатками.

- Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день, - передаёт RT слова Ирины Волынец.

Глав НРК считает также, что пособие должно выплачиваться до окончания пандемии коронавируса. В некоторых случаях выплата может быть заменена на бесплатные маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Правительству предложили создать новое пособие для регионов с масочным режимом
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