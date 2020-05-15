В ВАДА увеличили число допинговых дел в отношении российских спортсменов
Во Всемирном антидопинговом агентстве завершили перепроверку проб российских спортсменов.
Речь идет о допинг-пробах из Московской лаборатории, данные которой, по версии всемирной организации, могли быть не точными. Из-за этой ситуации РУСАДА (российское антидопинговое агентство) могли признать не соответствующим международному кодексу, а значит, российские спортсмены рисковали не попасть на Олимпиаду в Токио в 2020 году.
Всемирные игры, напомним, в итоге так и не состоялись из-за пандемии - Олимпиаду перенесли на будущий год.
- Программа повторного анализа проб, собранных в Московской лаборатории, продолжается, и в общей сложности было обнаружено 61 отрицательный результат анализа - на четыре больше, чем число, сообщенное 30 апреля,- сказано в заявлении Всемирной организации.
Всего проверили пробы 298 российских спортсменов.
В России не исключают, что изменения в базу данных мог внести тот самый западный информатор, бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории Евгений Родченков.
ИСТОЧНИК KP.RU