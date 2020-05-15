2020-05-15T21:37:42+03:00
Спорт

В ВАДА увеличили число допинговых дел в отношении российских спортсменов

После перепроверки допинговых проб число дел увеличилось до 61
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВАДА проверяют допинг пробы после скандала с данными московской лабораторииВ ВАДА проверяют допинг пробы после скандала с данными московской лабораторииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Всемирном антидопинговом агентстве завершили перепроверку проб российских спортсменов.

Речь идет о допинг-пробах из Московской лаборатории, данные которой, по версии всемирной организации, могли быть не точными. Из-за этой ситуации РУСАДА (российское антидопинговое агентство) могли признать не соответствующим международному кодексу, а значит, российские спортсмены рисковали не попасть на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

Всемирные игры, напомним, в итоге так и не состоялись из-за пандемии - Олимпиаду перенесли на будущий год.

- Программа повторного анализа проб, собранных в Московской лаборатории, продолжается, и в общей сложности было обнаружено 61 отрицательный результат анализа - на четыре больше, чем число, сообщенное 30 апреля,- сказано в заявлении Всемирной организации.

Всего проверили пробы 298 российских спортсменов.

В России не исключают, что изменения в базу данных мог внести тот самый западный информатор, бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории Евгений Родченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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