В ВАДА увеличили число допинговых дел в отношении российских спортсменов

15 Май 2020 2020-05-15T21:37:42+03:00

В ВАДА проверяют допинг пробы после скандала с данными московской лаборатории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После перепроверки допинговых проб число дел увеличилось до 61

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Во Всемирном антидопинговом агентстве завершили перепроверку проб российских спортсменов.

Речь идет о допинг-пробах из Московской лаборатории, данные которой, по версии всемирной организации, могли быть не точными. Из-за этой ситуации РУСАДА (российское антидопинговое агентство) могли признать не соответствующим международному кодексу, а значит, российские спортсмены рисковали не попасть на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

Всемирные игры, напомним, в итоге так и не состоялись из-за пандемии - Олимпиаду перенесли на будущий год.

- Программа повторного анализа проб, собранных в Московской лаборатории, продолжается, и в общей сложности было обнаружено 61 отрицательный результат анализа - на четыре больше, чем число, сообщенное 30 апреля,- сказано в заявлении Всемирной организации.

Всего проверили пробы 298 российских спортсменов.

В России не исключают, что изменения в базу данных мог внести тот самый западный информатор, бывший сотрудник московской антидопинговой лаборатории Евгений Родченков.

ИСТОЧНИК KP.RU