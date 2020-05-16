Роскосмос готов к переговорам с США по освоению Лун

16 Май 2020 2020-05-16T11:10:20+03:00

В госкорпорации считают, что такие амбициозные проекты могут стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время

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Роскосмос готов к переговорам с США по вопросу освоения Луны. Об этом сообщили в госкорпорации и назвали подобный проект серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время.

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», - приводит РИА Новости сообщение замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Кроме того, в госкорпорации рассказали, что NASA приглашало делегацию Роскосмоса для обсуждения «широкого круга вопросов», однако под давлением американских сенаторов приглашение пришлось отозвать.

ИСТОЧНИК KP.RU