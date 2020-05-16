2020-05-16T15:41:02+03:00
В мире

Полиция съезжается к Лувру: в Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»

В социальных сетях активисты призывали собраться во французской столице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»В Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»Фото: REUTERS
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Полиция Парижа начала съезжается к Лувру, где, судя по призывам в социальных сетях, должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов».

Призыв к проведению акции «желтых жилетов» в субботу, 16 мая, размещали в социальных сетях. Место проведения долго держалось в секрете, потом объявили активисты назвали окрестности музея Лувр. Около 13:00 по местному времени туда понемногу стали подтягиваться люди, на них не было желтых жилетов

Кроме того, активисты во французских городах Тулузе и Монпелье призвали провести в субботу, 16 мая, манифестации протеста, но сославшись на меры борьбы против коронавируса власти запретили акции «желтых жилетов».

Правила начавшегося во Франции 11 мая постепенного выхода страны из режима изоляции на данном этапе не предусматривают массовых общественных мероприятий.

Напомним, масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции еще в середине ноября 2018 года.

Парижская полиция съезжается к Лувру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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