Коронавирус в Московской области, последние новости на 17 мая 2020: Губернатор рассказал, какие предприятия могут заработать с 18 мая

17 Май 2020 2020-05-16T22:23:37+03:00

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В Подмосковье за последние сутки 937 новых заболевших. Всего с начала эпидемии коронавирус подтвердили уже у более чем 26,4 тысяч человек.

В списке городских округов с наибольшим числом заболевших на первом месте Одинцово - за все время положительные тесты на COVID-2019 1407 жителей муниципалитета. Самый большой прирост новых зараженных за сутки - в Подольске. Плюс 55 человек. Город, который чуть больше недели назад был в конце десятки самых зараженных городов, теперь вышел на второе место. Далее: Королев (1341), Красногорск (1328), Люберцы (1160).

Тем временем власти Московской области анализируют, могут ли быть на территории региона уже 18 мая введены некоторые послабления по режиму самоизоляции. В частности, предварительно речь шла о том, что на будущей неделе может быть расширен список приостановивших свою деятельность предприятий, которым разрешат возобновить работу. Губернатор Андрей Воробьёв объяснил, кого это может коснуться.

- Те предприятия, которые подготовились, где нет массового скопления сотрудников, где работают автоматические линии, роботы, автоматизация высокая, откроем, если санитарный врач даст добро, - заявил Воробьев в эфире телеканала «России 1».

ИСТОЧНИК KP.RU