2020-05-16T22:22:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В России коронавирусом заразились более 1,6 тысячи военнослужащих

Два пациента находятся в тяжелом состоянии
Ксения АНУФРИЕВА
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В России коронавирусом заразились более 1,6 тысячи военнослужащихВ России коронавирусом заразились более 1,6 тысячи военнослужащихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирусная инфекцией была выявлена у 1622 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1216 человек в высших учебных заведениях. Об этом 16 мая сообщается на официальном сайте министерства обороны России.

Исходя из данных ведомства, в настоящее время в госпиталях Минобороны находятся 364 инфицированных, в изоляторах по месту службы – 546 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек, и проходят лечение на дому еще 693 военных. В министерстве отметили, что двое зараженных пребывают в тяжелом состоянии, девять болеют средней по тяжести формой вируса, а остальные переносят болезнь без симптомов.

Полностью выздоровели после успешного курса лечения 721 военнослужащий страны.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлены 18 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 290. Инфицированных среди гражданского персонала вооруженных сил – 390 человек, которые проходят лечение в медицинских учреждения министерства обороны.

Ранее сайт kp.ru писал, что в российской столице начались массовые исследования популяционного иммунитета населения против коронавирусной инфекции. В Москве исследование на наличие антител против вируса прошли уже более двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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