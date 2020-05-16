16 Май 2020 2020-05-16T20:58:25+03:00

Около двух тысяч жителей Москвы сдали тест на антитела к коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Москве 16 мая начались массовые исследования популяционного иммунитета населения против коронавирусной инфекции. Тест на антитела уже сдали около двух тысяч жителей города, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Участники тестирования определялись методом случайной выборки. Раз в три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови в Москве планирует приглашать примерно 70 тысяч местных жителей. Сдача крови при этом проводится только по предварительной записи, что позволяет избежать долгих очередей в больницах и не допускать дальнейшего распространения инфекции.

Тестирование на антитела москвичи проходят в поликлиниках по своему месту жительства, а пункты забора крови открыты в каждом округе.

На входе в здание поликлиники жителям измеряют температуру и бесплатно выдают бахилы, маску и перчатки. На сдачу анализов врачи не допускают людей с симптомами заболевания – их направляют на соответствующее обследование.

Метод тестирования позволяет выявить три категории людей: бессимптомных носителей коронавируса, зараженных с легкой или средней тяжестью течения болезни и тех жителей, у которых уже выработаны антитела к вирусу после выздоровления.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в России вакцину от коронавируса могут начать производить уже к концу лета этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU