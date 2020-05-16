Тарасова назвала Роднину "законченной дурой" из-за давнего конфликта

16 Май 2020 2020-05-16T22:46:12+03:00

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Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, вступила в перепалку с советский фигуристкой, а ныне депутатом российской Госдумы Ириной Родниной. Тарасова усомнилась в адекватности своей оппонентки, пожалела ее и назвала «законченной дурой», сообщает издание "Спорт-экспресс".

Скандал начался после того, как специалист заявила, что Тарасова якобы отправила хореографа Елену Черкасскую в Австралию на соревнования, зная, что у спортсменки был неизлечимый рак. В ответ Роднина усомнилась в адекватности тренера. Сегодня с таким же заявлением выступила и сама Тарасова, сказав, что Роднина "пишет про восьмидесятые годы", хотя тренер говорит о событиях 2001 года. Она напомнила, что Черкасская поехала в Австралию с призёром американского чемпионата, а сама Тарасова – с Ягудиным. Это были первые соревнования в том олимпийском сезоне.

- Так что она дура законченная! Мне Ирину Константиновну жалко, - заявила заслуженный тренер СССР.

Роднина заметила, что Татьяне Анатольевне «необходимо немножечко вспомнить историю».

- Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году, - сказала советская фигуристка. Следует отметить, что она ошиблась, ведь Елены Черкасской не стало именно в 2001 году. Роднина также отметила, что "у Татьяны давно что-то слетело с мозгами".

ИСТОЧНИК KP.RU