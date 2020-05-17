2020-05-17T02:57:19+03:00
В мире

Постпредство России при ООН присоединилось к акции «Ночь музеев»

Дипломаты рассказали о дарах России ООН
Алексей ОСИПОВ
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Постоянное представительство России при ООН совместно с русскоязычными аккаунтами Всемирной Организации в социальных сетях присоединились к акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев, которая в этом году прошла в онлайн-формате. Цель совместного проекта - рассказ об объектах культурного наследия, преподнесённых Россией и выходцами из неё в дар ООН.

Советский Союз, а затем Россия внесли большой вклад в художественное оформление территории и здания всемирной Организации в Нью-Йорке. Ведь ее штаб-квартира - это не только крупнейший мировой центр многосторонней дипломатии, но и уникальное пространство, на котором сосредоточено множество произведений искусства всех эпох - от Древнего мира до новейшего времени. Все это - подарки стран-участниц Организации, а также известных художников, скульпторов, которые таким символичным жестом выражают свою солидарность с ООН.

Среди подарков нашей страны, занявших достойное место в общей коллекции, такие известные скульптуры, как «Перекуем мечи на орала» Е.Вучетича и «Добро побеждает зло» З.Церетели.

«Одним из последних важных событий в этом контексте стало открытие «Русской комнаты», обновлённого при российском финансировании зала консультаций СБ ООН, который теперь отделан в традициях нашего народного искусства и древнерусского зодчества» - рассказал «КП» пресс-атташе российской миссии при ООН Федор Стржижовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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