Карибское государство во второй раз проведет референдум, чтобы стать штатом США
Карибское государство во второй раз планирует провести референдум, чтобы стать войти в число штатов США.
3 ноября жители страны Пуэрто-Рико на референдуме решат дальнейшую судьбу своего государства. Об этом в субботу сообщил местный телеканал Univision.
Отмечается, что в случае положительного решения граждан и властей Пуэрто-Рико Вашингтон не обязан принять результаты голосования и имеет право на отказ.
Подобный референдум о статусе острова уже не первый. Последний состоялся в 2017 году, однако Минюст Соединенных Штатов не поддержал проведение голосования в конгрессе.
На данный момент Пуэрто-Рико - свободно ассоциированное государство, которое находится под управлением Америки. Численность населения страны в Карибском море превышает 3 миллиона человек, государственными языками там считаются американский и испанский.
Пуэрто-Рико разделен на 78 муниципалитетов, которые, в свою очередь, делятся на районы, а те на сектора. Каждый муниципалитет самостоятельно избирает мэра на 4 года.
ИСТОЧНИК KP.RU