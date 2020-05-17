17 Май 2020 2020-05-17T04:00:18+03:00

Карибское государство во второй раз проведет референдум, чтобы стать штатом США Фото: REUTERS

Решать судьбу архипелага граждане страны будут во второй раз

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Карибское государство во второй раз планирует провести референдум, чтобы стать войти в число штатов США.

3 ноября жители страны Пуэрто-Рико на референдуме решат дальнейшую судьбу своего государства. Об этом в субботу сообщил местный телеканал Univision.

Отмечается, что в случае положительного решения граждан и властей Пуэрто-Рико Вашингтон не обязан принять результаты голосования и имеет право на отказ.

Подобный референдум о статусе острова уже не первый. Последний состоялся в 2017 году, однако Минюст Соединенных Штатов не поддержал проведение голосования в конгрессе.

На данный момент Пуэрто-Рико - свободно ассоциированное государство, которое находится под управлением Америки. Численность населения страны в Карибском море превышает 3 миллиона человек, государственными языками там считаются американский и испанский.

Пуэрто-Рико разделен на 78 муниципалитетов, которые, в свою очередь, делятся на районы, а те на сектора. Каждый муниципалитет самостоятельно избирает мэра на 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU