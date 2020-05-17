Не пьют, но покупают: жители Финлядии рассказали, зачем им нужно много алкоголя
В Финляндии внезапно вырос спрос на продажу алкоголя, однако пить граждане страны на карантине стали меньше. В местной монополии Alko объяснили почему так вышло.
Потребление спиртного в основном складывают из осуществления продаж внутри страны и привозного из-за рубежа.
Сообщается, что за апрель прошлого года государственная финская компания продала 7,4 миллиона литров, а привезли им всего 5,12 миллиона. Сумма, на которую был продан товар - более 12 миллионов.
Поскольку из-за угрозы распространения коронавируса в апреле финнам нельзя было выезжать за границу, то алкоголь пришлось заказывать дома. За этот период Alko продала 9,1 млн литров.
ИСТОЧНИК KP.RU