Не пьют, но покупают: жители Финлядии рассказали, зачем им нужно много алкоголя

17 Май 2020 2020-05-17T04:32:36+03:00

За время карантина в стране резко вырос прост на спиртное

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В Финляндии внезапно вырос спрос на продажу алкоголя, однако пить граждане страны на карантине стали меньше. В местной монополии Alko объяснили почему так вышло.

Потребление спиртного в основном складывают из осуществления продаж внутри страны и привозного из-за рубежа.

Сообщается, что за апрель прошлого года государственная финская компания продала 7,4 миллиона литров, а привезли им всего 5,12 миллиона. Сумма, на которую был продан товар - более 12 миллионов.

Поскольку из-за угрозы распространения коронавируса в апреле финнам нельзя было выезжать за границу, то алкоголь пришлось заказывать дома. За этот период Alko продала 9,1 млн литров.

ИСТОЧНИК KP.RU