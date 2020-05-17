2020-05-17T06:55:02+03:00
Спорт

Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172

Во Флориде завершился третий за неделю турнир по эгидой UFC
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алистар Оверим.Алистар Оверим.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, прошел третий за последние 8 дней турнир под эгидой UFC. Если все начиналось с очередного "номерного" турнира с сильным составом участников, то потом же настал черед двух шоу более легких под маркой UFC Fight Night. Главным боем третьего турнира была заявлена схватка Алистар Оверим - Уолт Харрис.

В этой встрече досрочной победы добился Алистар Оверим. Он выиграл этот поединок техническим нокаутом.

После этой схватки поменялась статистика у обоих бойцов. Алистер Оверим провел 65 боев, одержал 46 побед, 23 нокаутом. 18 встреч он проиграл, 1 признана несостоявшейся. Уолт Харрис провел 22 боя, 13 поединков он выиграл, 8 раз проиграл.

Отметим, что сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 172.

ИСТОЧНИК KP.RU

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