Алистар Оверим победил Уолта Харриса на UFC Fight Night 172
В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, прошел третий за последние 8 дней турнир под эгидой UFC. Если все начиналось с очередного "номерного" турнира с сильным составом участников, то потом же настал черед двух шоу более легких под маркой UFC Fight Night. Главным боем третьего турнира была заявлена схватка Алистар Оверим - Уолт Харрис.
В этой встрече досрочной победы добился Алистар Оверим. Он выиграл этот поединок техническим нокаутом.
После этой схватки поменялась статистика у обоих бойцов. Алистер Оверим провел 65 боев, одержал 46 побед, 23 нокаутом. 18 встреч он проиграл, 1 признана несостоявшейся. Уолт Харрис провел 22 боя, 13 поединков он выиграл, 8 раз проиграл.
Отметим, что сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 172.
ИСТОЧНИК KP.RU