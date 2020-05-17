Губернатор Московской области сообщил, когда регион начнёт выход из ограничений
Некоторые сферы экономики могут начать работу уже в понедельник, 18 мая
Воробьев рассказал, когда Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограниченийФото: Инстаграм
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что для начала снятия ограничений в Подмосковье необходимо выполнение трёх критериев. Среди них снижение коэффициента распространения заболевания до показателя ниже единицы; достаточный уровень тестирования, которого в регионе уже достигли и наличие 50% свободных коек в больницах.
- Бог даст, по всем трем показателям мы будем соответствовать к понедельнику, 18 мая. Но открывать сразу всё не имеем права, - сообщил Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".
ИСТОЧНИК KP.RU