2020-05-17T13:16:39+03:00
Спорт

Бесплатная раздача GTA 5 стала проблемой для игроков Fortnite

Наплыв желающих приобрести игру нарушил доступ ко всем продуктам Epic Games
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Магазин Epic Games Store упал после старта бесплатной раздачи GTA VМагазин Epic Games Store упал после старта бесплатной раздачи GTA VФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Акция, в которой Epic Games Store бесплатно раздавал пользователям вышедшую в 2013 году игру Grand Theft Auto V, спровоцировала такой наплыв пользователей, что в работе серверов Epic Games случились перебои.

Многие игроки Fortnite пожаловались вечером 14 мая на нарушения в соединении. Пользователи сообщали, что не могут зайти в любые игры через приложение Epic Games Launcher, а Epic Games Store и оболочка для запуска игр Epic Games Launcher выдают ошибки 403 и 505.

Самыми разочарованными остались киберспортсмены, специализирующиеся на Fortnite, поскольку были отрезаны от игры на несколько часов.

Grand Theft Auto V - одна из самых популярных игр студии Rockstar. Впервые её анонсировали 2 ноября 2011 года. 17 сентября 2013-го GTA V выпустили для игровых приставок PlayStation-3 и Xbox 360.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посла Китая в Израиле нашли мёртвым в резиденции на окраине Тель-Авива
В России остановился рост распространения коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили возможность курортного сезона в России
Бесплатная раздача GTA 5 стала проблемой для игроков Fortnite
В России провели почти 7 млн тестов на коронавирус
Голикова: Врачам невыгодно занижать статистику смертности от коронавируса
Министр образования рассказал о том, как пройдёт всероссийский выпускной
Глава Минобрнауки рассказал, как вузы помогают студентам с работой
Фальков рассказал о стоимости обучения в вузах на следующий год
Глава Минобрнауки рассказал, будет ли увеличено число бюджетных местах в вузах
Фальков: 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамены
В Москве коэффициент распространения коронавируса держится ниже единицы уже неделю
В России 94 человека умерли от коронавируса за последние сутки
Губернатор Московской области сообщил, когда регион начнёт выход из ограничений