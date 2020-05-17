Бесплатная раздача GTA 5 стала проблемой для игроков Fortnite

17 Май 2020 2020-05-17T13:16:39+03:00

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Акция, в которой Epic Games Store бесплатно раздавал пользователям вышедшую в 2013 году игру Grand Theft Auto V, спровоцировала такой наплыв пользователей, что в работе серверов Epic Games случились перебои.

Многие игроки Fortnite пожаловались вечером 14 мая на нарушения в соединении. Пользователи сообщали, что не могут зайти в любые игры через приложение Epic Games Launcher, а Epic Games Store и оболочка для запуска игр Epic Games Launcher выдают ошибки 403 и 505.

Самыми разочарованными остались киберспортсмены, специализирующиеся на Fortnite, поскольку были отрезаны от игры на несколько часов.

Grand Theft Auto V - одна из самых популярных игр студии Rockstar. Впервые её анонсировали 2 ноября 2011 года. 17 сентября 2013-го GTA V выпустили для игровых приставок PlayStation-3 и Xbox 360.

ИСТОЧНИК KP.RU