В США геймеры потратили больше $10 млрд за первые месяцы года

17 Май 2020 2020-05-17T14:51:03+03:00

Больше всего, 9,58 миллиарда, было потрачено на покупку видеоигр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американские геймеры потратили больше десяти миллиардов долларов в пером квартале 2020 года, сообщается в отчёте аналитической компании NPD Group. Результаты опубликованы в Twitter NPD.

За первые три месяца года американцы заплатили за видеоигры 10,86 миллиарда долларов, что на 9% больше аналогичных показателей за январь, февраль и март 2019 года.

9,58 миллиарда долларов геймеры заплатили за покупку различных видеоигр. Остальную сумму они отдали на приобретение мобильных игр, аксессуары и оформление подписок к различным игровым сервисам.

- Видеоигры помогли миллионам людей почувствовать комфорт в это непростое время. Поскольку люди вынужденны оставаться дома, они используют игры не только как развлечение, но и как способ оставаться на связи с родными и друзьями, - отметил аналитик компании Мэт Пискателла.

ИСТОЧНИК KP.RU