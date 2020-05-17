В США геймеры потратили больше $10 млрд за первые месяцы года
Американские геймеры потратили больше десяти миллиардов долларов в пером квартале 2020 года, сообщается в отчёте аналитической компании NPD Group. Результаты опубликованы в Twitter NPD.
За первые три месяца года американцы заплатили за видеоигры 10,86 миллиарда долларов, что на 9% больше аналогичных показателей за январь, февраль и март 2019 года.
9,58 миллиарда долларов геймеры заплатили за покупку различных видеоигр. Остальную сумму они отдали на приобретение мобильных игр, аксессуары и оформление подписок к различным игровым сервисам.
- Видеоигры помогли миллионам людей почувствовать комфорт в это непростое время. Поскольку люди вынужденны оставаться дома, они используют игры не только как развлечение, но и как способ оставаться на связи с родными и друзьями, - отметил аналитик компании Мэт Пискателла.
ИСТОЧНИК KP.RU