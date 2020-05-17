С 18 мая Тюменская область приступит к выходу из режима самоизоляции

17 Май 2020 2020-05-17T15:20:50+03:00

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С понедельника в Тюменской области начинается первый этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Разрешена работа предприятий бытовой сферы услуг и магазинов промышленных товаров, площадью не более 400 кв. метров с отдельным входом. При этом, все покупатели и предприниматели обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, сообщил губернатор Александр Моор на своих страницах в соцсетях.

«Мы с вами полтора месяца жили в условиях достаточно жестких ограничений, соблюдали режим самоизоляции, многие предприниматели не работали и несли убытки. За это время мы смогли добиться нужных показателей, - отметил глава региона. - Теперь очень важно не нарушить это хрупкое равновесие. Если мы сделаем быстрые и необдуманные шаги, то можем это равновесие нарушить, и будем вынуждены вернуться в условия более жестких ограничений», - подчеркнул губернатор.

Александр Моор напомнил, что с 14 мая в регионе введен масочный режим. На самоизоляции остаются люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.