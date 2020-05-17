17 Май 2020 2020-05-17T16:06:16+03:00

В Подмосковье начнут работать промпредприятия, но пропуска отменять не станут Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Московская области переходит к частичному снятию ограничений. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрея Воробьёв, но отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе уже контролируется, но «до полной победы очень далеко» и «расслабляться еще рано», именно поэтому ограничительные меры будут сниматься постепенно.

Так, с понедельника, 18 мая, в регионе начнут работать промпредприятия, снимается с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство.

Однако пропуска в Московской области продолжат действовать, в дистанционном формате остаётся непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами.

«Сначала убедимся, что правила работают и роста заболеваемости нет. И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас», - пояснил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее Воробьев заявил, что на данном этапе речь идет о частичном запуске именно промышленных предприятий, где нет массового скопления сотрудников и высокая автоматизация, работают автоматические линии, а также роботы.

ИСТОЧНИК KP.RU