Россияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать на небе движущуюся «звездочку» МКС
До конца мая россияне смогут невооруженным глазом наблюдать на небе движущую звездочку Международной Космической Станции (МКС), для этого нужно будет смотреть в сторону южного небосклон. Об этом сообщает Роскосмос.
«До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», - говорится в их заявлении.
В определенное время станция попадет под солнечные лучи, засверкает отраженным светом словно Луна и «вспыхнет» яркой звездочкой, которая будет, не мерцая, перемещаться с запада на восток.
Увидеть эту «звездочку» можно будет: 17 мая в 23.21 мск, 18 мая - в 00.57 мск и в 22.33 мск, 19 мая - в 21.46 мск, 20 мая - в 22.34 мск, 21 мая - в 21.47 мск, 22 мая - в 22.35 мск, 23 мая - в 21.48 мск и 25 мая - в 21.49 мск.
Также можно будет зайти на сайты heavens-above.com и mks-online и посмотреть, что видно из окна станции в режиме реального времени.
ИСТОЧНИК KP.RU