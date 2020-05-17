2020-05-17T16:34:44+03:00
Общество

Россияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать на небе движущуюся «звездочку» МКС

Чтобы увидеть станцию, нужно будет смотреть на южный небосклон
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать движущуюся «звездочку» МКС на небеРоссияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать движущуюся «звездочку» МКС на небеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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До конца мая россияне смогут невооруженным глазом наблюдать на небе движущую звездочку Международной Космической Станции (МКС), для этого нужно будет смотреть в сторону южного небосклон. Об этом сообщает Роскосмос.

«До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», - говорится в их заявлении.

В определенное время станция попадет под солнечные лучи, засверкает отраженным светом словно Луна и «вспыхнет» яркой звездочкой, которая будет, не мерцая, перемещаться с запада на восток.

Увидеть эту «звездочку» можно будет: 17 мая в 23.21 мск, 18 мая - в 00.57 мск и в 22.33 мск, 19 мая - в 21.46 мск, 20 мая - в 22.34 мск, 21 мая - в 21.47 мск, 22 мая - в 22.35 мск, 23 мая - в 21.48 мск и 25 мая - в 21.49 мск.

Также можно будет зайти на сайты heavens-above.com и mks-online и посмотреть, что видно из окна станции в режиме реального времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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