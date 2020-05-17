Губернатор Самарской области поручил обнулить платеж за «коммуналку» малоимущим семьям

17 Май 2020 2020-05-17T16:51:56+03:00

Воспользоваться такой поддержкой смогут те, кто получал субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Им в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввел дополнительные меры поддержки малоимущих семей в период сложной эпидемиологической ситуации. Тем семьям, которые получают субсидии на оплату «коммуналки», в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель. Такое решение было озвучено в воскресенье, 17 мая, на заседании регионального оперативного штаба.

- Мною подписано постановление, которое обуславливает единовременные выплаты нуждающимся, малообеспеченным гражданам на компенсацию их затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, – заявил Дмитрий Азаров.

В Самарской области получателями субсидии на ЖКУ являются малоимущие семьи, чей расход на жилищно-коммунальные услуги составляет более 22% от доли расходов в совокупном доходе семьи.

- Очень простая формула, по которой рассчитывается субсидия, но приводит она к одному: все получатели этой помощи за апрель месяц никакие средства вносить за жилищно-коммунальные услуги не будут. Они будут компенсированы за счет регионального бюджета, – подчеркнул глава Самарской области. – Таким образом, для малообеспеченных граждан мы де-факто обнуляем платеж.

Воспользоваться такой поддержкой смогут те, кто получал субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 года, а это более 34 тысяч семей Самарской области. Объем средств, необходимый на предоставление выплаты, составляет 52,6 миллионов рублей.

Данная выплата будет предоставлена до 31 мая текущего года министерством социально-демографической и семейной политики региона. Выплаты начислят на основании имеющихся сведений, никаких дополнительных документов людям предоставлять не придется.