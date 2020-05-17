2020-05-17T16:51:56+03:00
Общество

Губернатор Самарской области поручил обнулить платеж за «коммуналку» малоимущим семьям

Им в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель
Кристина АДАЕВА
Поделиться:
Воспользоваться такой поддержкой смогут те, кто получал субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 годаВоспользоваться такой поддержкой смогут те, кто получал субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ввел дополнительные меры поддержки малоимущих семей в период сложной эпидемиологической ситуации. Тем семьям, которые получают субсидии на оплату «коммуналки», в полном объеме компенсируют расходы по ЖКУ за апрель. Такое решение было озвучено в воскресенье, 17 мая, на заседании регионального оперативного штаба.

- Мною подписано постановление, которое обуславливает единовременные выплаты нуждающимся, малообеспеченным гражданам на компенсацию их затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, – заявил Дмитрий Азаров.

В Самарской области получателями субсидии на ЖКУ являются малоимущие семьи, чей расход на жилищно-коммунальные услуги составляет более 22% от доли расходов в совокупном доходе семьи.

- Очень простая формула, по которой рассчитывается субсидия, но приводит она к одному: все получатели этой помощи за апрель месяц никакие средства вносить за жилищно-коммунальные услуги не будут. Они будут компенсированы за счет регионального бюджета, – подчеркнул глава Самарской области. – Таким образом, для малообеспеченных граждан мы де-факто обнуляем платеж.

Воспользоваться такой поддержкой смогут те, кто получал субсидии на ЖКУ до 1 мая 2020 года, а это более 34 тысяч семей Самарской области. Объем средств, необходимый на предоставление выплаты, составляет 52,6 миллионов рублей.

Данная выплата будет предоставлена до 31 мая текущего года министерством социально-демографической и семейной политики региона. Выплаты начислят на основании имеющихся сведений, никаких дополнительных документов людям предоставлять не придется.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Вены подарят горожанам 40 миллионов евро для походов в рестораны и кафе
В Израиле утвердили состав 35-го правительства страны
Ракета-носитель с секретным космопланом США стартовала с мыса Канаверал
Мясников рассказал, зачем на самом деле нужны перчатки и маски
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Губернатор Самарской области поручил обнулить платеж за «коммуналку» малоимущим семьям
Россияне до конца мая могут невооруженным глазом наблюдать на небе движущуюся «звездочку» МКС
В Подмосковье начнут работать промпредприятия, но пропуска отменять не станут
Власти Москвы заявили, что ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Мясников рассказал о единственной эффективной мере защиты от коронавируса
Владимир Путин рассказал о будущем «российской цивилизации»
С 18 мая Тюменская область приступит к выходу из режима самоизоляции
В Госдуме ответили Екрокомиссии на обвинения в "дезинформации по коронавирусу"
В США геймеры потратили больше $10 млрд за первые месяцы года
Вирусолог оценил риски заражения коронавирусом через товары
Посла Китая в Израиле нашли мёртвым в резиденции на окраине Тель-Авива
В России остановился рост распространения коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили возможность курортного сезона в России
Бесплатная раздача GTA 5 стала проблемой для игроков Fortnite
В России провели почти 7 млн тестов на коронавирус
Голикова: Врачам невыгодно занижать статистику смертности от коронавируса
Министр образования рассказал о том, как пройдёт всероссийский выпускной
Глава Минобрнауки рассказал, как вузы помогают студентам с работой
Фальков рассказал о стоимости обучения в вузах на следующий год
Глава Минобрнауки рассказал, будет ли увеличено число бюджетных местах в вузах
Фальков: 77% вузов сохранили защиту дипломов и госэкзамены
В Москве коэффициент распространения коронавируса держится ниже единицы уже неделю
В России 94 человека умерли от коронавируса за последние сутки
Губернатор Московской области сообщил, когда регион начнёт выход из ограничений