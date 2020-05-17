17 Май 2020 2020-05-17T19:07:51+03:00

Помпео заявил, что США рады помогать России в борьбе с коронавирусом Фото: REUTERS

Госсекретарь рассказал о доставке в нашу страну оборудований для проведения тестов и аппаратов ИВЛ

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти рады, что в состоянии помочь России в борьбе с пандемией нового коронавируса.

В своем интервью для газеты Washington Examiner Помпе напомнил о телефонном разговоре президентов США и России, Дональд Трамп и Владимира Путина, в ходе которого американский лидер пообещал предоставить российской стороне «значительную помощь», некоторое оборудование для проведения тестов, а также аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Это оборудование уже в пути (...) Мы рады нашей возможности попытаться помочь им преодолеть этот вирус», - заявил госсекретарь, не вдаваясь в подробности.

Помпео добавил, что работал с «россиянами с тех времен, когда был еще директором ЦРУ». Он отмтеил, что есть те сферы, где Россия и США могут взаимодействовать. Так он привел в пример работу над предотвращением терактов.

«Они помогли нам, спасли жизни американцев, предоставив информацию. Мы помогли им сорвать планы по осуществлению теракта в Санкт-Петербурге», - рассказал генсек.

Напомним, Путин и Трамп созвонились накануне 75-летия Победы, 7 мая, обменялись поздравлениями в связи и дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству в борьбе с COVI-19. В ходе разговора глава Белого предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU