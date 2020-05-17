2020-05-17T19:19:18+03:00
Политика

Россию и Китай хотят отстранить от достройки чешской АЭС «Дукованы»

СМИ сообщают, что власти Чехии одобрили секретный документ
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россию и Китай хотят отстранить от достройки чешской АЭС «Дукованы»Россию и Китай хотят отстранить от достройки чешской АЭС «Дукованы»Фото: соцсети
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Россия и Китай могут отстранить от участия в тендере на строительство новых энергоблоков атомной электростанции «Дукованы» в Чехии.

Как пишет чешское издание Deník N, 27 апреля власти Чехии одобрили соответствующий секретный документ, который говорит о том, что в достройке атомной электростанции не смогут участвовать компании, представляющие стратегическую угрозу национальной безопасности по мнению чешской стороны.

По данным источника издания, в данном документе речь в нём идёт именно о Москве и Пикине.

«Кабинет премьера Андрея Бабиша в связи с крупнейшим заказом дополнительно одобрил еще один документ, о котором никто не говорил. И в открытом доступе о нем нет никаких упоминаний (...) Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС "Дукованы" может исключить Россию и Китай», - говорится в публикации издания.

Согласно представленной информации, дальнейший выбор будущего исполнителя заказа «связан с огромным геополитическим и экономическим значением».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Россию и Китай хотят отстранить от достройки чешской АЭС «Дукованы»
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