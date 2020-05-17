2020-05-17T19:44:24+03:00
Происшествия

Серьезный пожар в промзоне в Дзержинском локализовали

Огонь, охвативший несколько бензовозов и контейнеры, сняли с коптера [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Серьезный пожар в промзоне в Дзержинском локализовалиСерьезный пожар в промзоне в Дзержинском локализовалиФото: Кадр видео
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Серьезный пожар в промзоне в подмосковном Дзержинском удалось локализовать.

В Денисьевском проезде огонь охватил несколько бензовозов и контейнеров. В МЧС уточнили, что в контейнерах, охваченных пламенем, хранятся стройматериалы. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

«В 18:50 мск объявлена локализация пожара на площади 300 кв. м», - передает агентство ТАСС сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возникновении огня на территории промзоны в Денисьевском проезде, дом 7а в Дзержинском поступила в 17:50 по московскому времени.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели. К тушению пожара привлечены 29 человек и девять единиц техники. По предварительным данным МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, пару дней назад пламя охватило сразу три этажа в доме в Москве на Фрунзенской набережной. В результате происшествия погиб один человек погиб

Видео пожара в подмосковном Дзержинском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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