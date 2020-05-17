Серьезный пожар в промзоне в Дзержинском локализовали
Серьезный пожар в промзоне в подмосковном Дзержинском удалось локализовать.
В Денисьевском проезде огонь охватил несколько бензовозов и контейнеров. В МЧС уточнили, что в контейнерах, охваченных пламенем, хранятся стройматериалы. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
«В 18:50 мск объявлена локализация пожара на площади 300 кв. м», - передает агентство ТАСС сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о возникновении огня на территории промзоны в Денисьевском проезде, дом 7а в Дзержинском поступила в 17:50 по московскому времени.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели. К тушению пожара привлечены 29 человек и девять единиц техники. По предварительным данным МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, пару дней назад пламя охватило сразу три этажа в доме в Москве на Фрунзенской набережной. В результате происшествия погиб один человек погиб
Видео пожара в подмосковном Дзержинском.
ИСТОЧНИК KP.RU