Серьезный пожар в промзоне в Дзержинском локализовали

17 Май 2020 2020-05-17T19:44:24+03:00

Огонь, охвативший несколько бензовозов и контейнеры, сняли с коптера [видео]

Изменить размер текста: A A

Серьезный пожар в промзоне в подмосковном Дзержинском удалось локализовать.

В Денисьевском проезде огонь охватил несколько бензовозов и контейнеров. В МЧС уточнили, что в контейнерах, охваченных пламенем, хранятся стройматериалы. По данным ведомства, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

«В 18:50 мск объявлена локализация пожара на площади 300 кв. м», - передает агентство ТАСС сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возникновении огня на территории промзоны в Денисьевском проезде, дом 7а в Дзержинском поступила в 17:50 по московскому времени.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели. К тушению пожара привлечены 29 человек и девять единиц техники. По предварительным данным МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, пару дней назад пламя охватило сразу три этажа в доме в Москве на Фрунзенской набережной. В результате происшествия погиб один человек погиб

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779604" frameborder="0"></iframe> Видео пожара в подмосковном Дзержинском.

ИСТОЧНИК KP.RU