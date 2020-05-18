Число заболевших коронавирусом в Москве на 18 мая 2020 года составило 142 824

18 Май 2020 2020-05-17T19:56:57+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Москве за последние сутки – 3855. Это незначительно, но больше, чем днем ранее (+350). Более 85% новых случаев – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 18 мая, зафиксировано 142 824 случая COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10,3% - дети до 18 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, 4,8% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Судя графику, который ведет оперштаб, количество выздоровевших устойчиво растет. Только за последний день вылечились 1458 человек. А с начала пандемии выздоровели 27 490 москвичей. За все это время в Москве умерли 1503 человека с диагнозом COVID-19.

Тем временем в столице продолжаются исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Тест на антитела к COVID-19 с 15 мая сдали более двух тысяч москвичей. Все они дополнительно сдали анализы и на коронавирус.

Напомним, до 31 мая в Москве продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно выходить в исключительных случаях: на работу, в магазин или аптеку. Для передвижения на любом виде транспорта нужен цифровой пропуск. А для похода в магазин, или любое другое общественное место понадобится одноразовая маска и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU