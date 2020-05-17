2020-05-17T20:28:53+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,52 млн

Жертвами COVID-19 в разных странах мира стали 307 тыс. человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,52 млнВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 4,52 млнФото: REUTERS
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Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире за минувшие стуки выросло более чем на 100 тысяч. Таким образом, по состоянию на среду, 13 мая, в разных странах мира выявили более 4,5 млн случаев заражения COVID-19, а жертвами инфекции стали более 307 тыс. человек. Об этом говорят данным, представленные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 100 012 новых случаев заражения COVID-19, а количество летальных исходов возросло на 4 525 497.

За все время пандемии в мире выявили уже 4 170 424 заболевших новой коронавирусной инфекцией, а число смертей в результате заражения COVID-19 составило 307 395.

Больше всего заболевших коронавирусом по-прежнему в Соединенных Штатах, где зарегистрировали 1 409 452 случая заражений. На втором месте с 12 мая находится Россия, где выявлено 281 752 случая. На третье место поднялась Великобритания (240 165), сместив с этого Испанию (230 698). Следом идет Италия (224 760) и в пятерку антирейтинга ворвалась Бразилия, где больны 218 223 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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