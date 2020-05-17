Ведущий эпидемиолог Китая обвинил Ухань в сокрытии масштабов вспышки коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T20:16:18+03:00

По словам врача, местные медработники предупреждали его, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в отчетах городских властей

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Власти китайского города Ухань, где изначально возникла вспышка коронавирусной инфекции, пытались до последнего скрыть реальные масштабы распространения заболевания. В этом уверен советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань, который в январе заявил, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку.

«Местные власти не хотели говорить правду в тот момент (…) В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше», - заявил он в интервью телеканалу CNN.

Наньшань пояснил, что подозрения в сокрытии информации у него появились после того, как официальное число выявленных случаев заражения в Ухане оставалось на одном уровне на протяжении десяти дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами страны.

Эпидемиолог также отметил, что, когда 18 января он лично прибыл в город для исследования вспышки, многие местные медработники предупреждали, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в отчетах городских властей.

«Я продолжал просить, чтобы мне предоставили реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос», - сообщил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU