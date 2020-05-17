17 Май 2020 2020-05-17T21:30:15+03:00

Стрельба на поминальной службе в Луизиане: пострадали не менее 13 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В результате стрельбы на поминальной службе в штате Луизиана ранения получили по меньшей мере 13 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Как передает Associated Press со ссылкой на местную полицию, инцидент произошёл вечером в субботу, 16 мая, в городе Богалуса, к северо-востоку от Нового Орлеана примерно в 21:00 по местному времени (05:00 по московскому времени).

Прибыв на место происшествия, правоохранительные органы нашли несколько человек с пулевыми ранениями. Офицеры полиции обратились за помощью в офис шерифа округа Вашингтон, к которому принадлежит Богалуса, а также в офис пожарных и полицию штата Луизиана. Правоохранители расследует происшествие. Подозреваемый пока на свободе.

По данным телеканала WCAX-TV, в этот день люди собралась на панихиде некоего Доминика Джеймса, который пропал без вести несколько дней назад, а 8 мая потом был найден мертвым в автомобиле.

Напомним, накануне стрельба в американском городе Форт-Уэрт в Техасе началась во время запуска фейерверков. Преступник выстрелил не меньше 30 раз и ранил пять человек, двое из которых получили серьезные ранения и были направлены в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU