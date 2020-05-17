Стрельба на поминальной службе в Луизиане: пострадали не менее 13 человек
В результате стрельбы на поминальной службе в штате Луизиана ранения получили по меньшей мере 13 человек, один из них находится в критическом состоянии.
Как передает Associated Press со ссылкой на местную полицию, инцидент произошёл вечером в субботу, 16 мая, в городе Богалуса, к северо-востоку от Нового Орлеана примерно в 21:00 по местному времени (05:00 по московскому времени).
Прибыв на место происшествия, правоохранительные органы нашли несколько человек с пулевыми ранениями. Офицеры полиции обратились за помощью в офис шерифа округа Вашингтон, к которому принадлежит Богалуса, а также в офис пожарных и полицию штата Луизиана. Правоохранители расследует происшествие. Подозреваемый пока на свободе.
По данным телеканала WCAX-TV, в этот день люди собралась на панихиде некоего Доминика Джеймса, который пропал без вести несколько дней назад, а 8 мая потом был найден мертвым в автомобиле.
Напомним, накануне стрельба в американском городе Форт-Уэрт в Техасе началась во время запуска фейерверков. Преступник выстрелил не меньше 30 раз и ранил пять человек, двое из которых получили серьезные ранения и были направлены в реанимацию.
ИСТОЧНИК KP.RU