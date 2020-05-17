2020-05-17T22:22:38+03:00
В мире

В правительстве Германии предупредили об опасности использования WhatsApp

Компания попыталась опровергнуть обвинения немецкого кабмина
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В правительстве Германии предупредили об опасности использования WhatsAppВ правительстве Германии предупредили об опасности использования WhatsAppФото: REUTERS
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Уполномоченный немецкого правительства по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерёг власти Германии об опасности использования мессенджера WhatsApp.

Как сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на письмо политика, разосланное во все ведомства, по его словам, при отправке любого сообщения через мессенджер «каждый раз получает метаданные», которые затем направляет в Facebook, где в результате этого могут получить IP-адрес отправителя, корме того, информацию о местоположение пользователя, его смартфоне, операционной системе, а также дату и время отправки сообщения.

Кельбер уверен, что на основании данной информации специалисты могут составить профиль пользователя, в котором будет информации о его финансовом положении, работе, а также хобби и болезнях.

В сою очередь представитель мессенджера попытался опровергнуть информацию о передаче данных в компанию Facebook.

«WhatsApp не может читать сообщения, потому что они по умолчанию зашифрованы», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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