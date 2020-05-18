18 Май 2020 2020-05-17T22:44:35+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года возросло до 1580 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 77 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным, в столице зафиксировано уже 142824 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3855 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 27490 пациентов, за сутки – 1458.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 42,5% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65, 10,6% – от 66 до 79 лет, 5,7% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,2% – дети и подростки до 18 лет.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, врачи рассказали, чем чревата малоподвижность в самоизоляции: изменение образа жизни может неблагоприятно отозваться на состоянии здоровья. Однако специалисты уверяют, что если взять себя в руки, то большинство из минусов гиподинамии можно победить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU