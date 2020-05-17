«Ужасно некомпетентный!»: Трамп ответил Обаме на критику борьбы с коронавирусом
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в некомпетентности в ответ на критику борьбы с коронавирусом в стране.
Ранее экс-президент США выступил с резкой критикой действующий американской администрации и заявил, что те, на ком лежит серьезная ответственность, не отдаёт себе никакого отчёта в последствиях своих действий, и «даже не пытаются притворяться, что они знают, что они делают».
«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», - сказал действующий американский лидер. При этом глава Белого дома отметил, что не видел выступление своего предшественника.
По последним данным, в США зарегистрировано 1 520 415 случаев заражения коронавирусом, из них 12,642 за минувшие сутки. Жертвами заболевания стали 90,741 человек, за прошедший день погибли 628. Выздоровели уже 342 658 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU