«Ужасно некомпетентный!»: Трамп ответил Обаме на критику борьбы с коронавирусом

17 Май 2020 2020-05-17T22:59:32+03:00

При этом глава Белого дома отметил, что не видел вступление экс-президента

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в некомпетентности в ответ на критику борьбы с коронавирусом в стране.

Ранее экс-президент США выступил с резкой критикой действующий американской администрации и заявил, что те, на ком лежит серьезная ответственность, не отдаёт себе никакого отчёта в последствиях своих действий, и «даже не пытаются притворяться, что они знают, что они делают».

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», - сказал действующий американский лидер. При этом глава Белого дома отметил, что не видел выступление своего предшественника.

По последним данным, в США зарегистрировано 1 520 415 случаев заражения коронавирусом, из них 12,642 за минувшие сутки. Жертвами заболевания стали 90,741 человек, за прошедший день погибли 628. Выздоровели уже 342 658 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU