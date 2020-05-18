2020-05-17T23:52:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 мая 2020: Губернатор снимает ограничения с некоторых компаний

"КП" рассказывает самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 18 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
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С 18 мая в Московской области снимается часть ранее объявленных ограниченийС 18 мая в Московской области снимается часть ранее объявленных ограниченийФото: Артем КИЛЬКИН
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В Подмосковье за сутки еще 907 человек заболели коронавирусом. Всего с начала эпидемии диагноз на территории области подтвердился у 27,3 тысяч мужчин и женщин.

Городской округ Одинцово продолжает занимать первое место в списке муниципалитетов с наибольшим количеством заболевших. 1465 пациентов с COVID-2019, 56 из них - выявленные за последние 24 часа.

С 18 мая в Московской области снимается часть ранее объявленных ограничений.

- Мы внимательно посмотрели на цифры (показатели по заболеваемости, - Авт.), посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед, - заявил губернатор Андрей Воробьёв. - Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ. Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями.

В связи с тем, что на работу начнет выходить больше людей, в часы пик увеличат число пассажирских автобусов.

При этом глава региона заявил, что на карте Московской области остаются еще 25 активных очагов заражения. Поэтому большинство ограничений будут продолжать действовать. В том числе цифровые пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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