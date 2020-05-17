«Цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется»: Губернатор Андрей Воробьёв с 18 мая снял ограничения с некоторых отраслей экономики

С 18 мая некоторые отрасли подмосковной экономики, стоявшие на паузе из-за эпидемии коронавируса, вернутся к работе. Об этом рассказал губернатор Московской области Анджей Воробьёв.

«С завтрашнего дня в Московской области мы отменяем несколько важных ограничений, - написал Андрей Воробьев на своей страницей в Instagram. - Это были необходимые меры, сдерживавшие распространение вируса. Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед. В первую очередь для того, чтобы вторая экономика в стране - экономика нашего региона - скорее начала работать как раньше».

Губернатор напомнил, что власти Московской области, врачи, специалисты Роспотребнадзора следят за тремя ключевыми показателями. Они, к слову, едины для определения текущей ситуации во всех регионах страны.

1. Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1 (то есть, один заболевший в среднем до его изоляции заражает не более 1 человека, - Авт.). Этот показатель в Московской области сейчас на уровне 0,9.

2. Как минимум половина инфекционных коек в больницах должна быть свободна. В регионе таковых уже 65%.

3. Ежесуточно должно выполняться не менее 90 тестирований на 100 тысяч населения. В Московской области сейчас 120 тестов в сутки.

«Эти три цифры говорят о том, что в Подмосковье ситуация контролируется, - сказал Андрей Воробьёв. - Конечно, до полной победы над вирусом еще очень далеко и расслабляться рано. Но с завтрашнего дня экономика может и должна сделать шаг вперед. Начнут работать промышленные предприятия, мы снимем с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство. Возобновятся работы на объектах ЖКХ. Конечно, везде должны неукоснительно выполняться санитарные правила. Мы запускаем те отрасли, где это сделать относительно легко, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями».

Впрочем, санитарная ситуация продолжает оставаться очень непростой.

«У нас в Подмосковье больше 25 активных очагов, количество контактных в них - более 3 тысяч человек. Это очень много, вызывает тревогу и требует четкой работы от нашего здрава. Поэтому другие ограничения пока не снимаем. Электронные пропуска - действуют. Непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остаётся в дистанционном формате, чтобы избежать скопления людей».

По словам губернатора, чтобы снять остальные ограничения, нужно еще убедиться, что правила работают и рост заболеваемости остановлен.

«И только тогда отпустим гайки. Многое здесь будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас. Хочу поблагодарить жителей Подмосковья. Большинство из вас последние недели вели себя ответственно, благодаря этому мы можем теперь сделать шаг вперед. Но угроза пока не миновала. Маски, перчатки, и всем уже хорошо известные правила нам все еще нужны. Прошу вас, соблюдайте их сами и помогите соблюдать близки».

Однако подмосковные медики продолжают работать в максимально жестком режиме.

«Как вы знаете, Президент дал четкую команду - сделать все, чтобы медики, которые борются с вирусом и рискуют, без проволочек, быстро и четко получили все положенные доплаты. Мы это поручение выполним и обязательно проследим, чтобы все выплаты - и федеральные, и региональные - дошли до получателей».

На местах это обязаны проконтролировать главврачи, они же должны информировать своих подчиненных о размере и порядке таких выплат.

«В больницах и других медицинских учреждениях на видном месте будет вся информация с мобильными телефонами руководителей. Туда сможет позвонить каждый медик, который считает, что не получил выплату, или получил не все деньги».

Кроме того, Андрей Воробьёв распорядился создать специальную комиссию, которая будет реагировать на вопросы медиков, связанные с выплатами. Задать такие вопросы можно по телефону 8 (495) 990-77-77.

«Каждое обращение будет контролировать первый вице-губернатор Ильдар Габдрахманов, он отвечает в областном правительстве за сектор здравоохранения», - сообщил губернатор.