2020-05-18T05:03:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые создали коронавирус в лабораторных условиях

Это поможет специалистам разработать эффективные лекарства от SARS-CoV-2
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ученые искусственно создали коронавирусУченые искусственно создали коронавирусФото: REUTERS
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Международная группа ученых методом обратной генетики в лабораторных условиях создала точную копию коронавируса COVID-19. Созданный специалистами искусственный вирус SARS-CoV-2 проявляет те же свойства, что и «природный» виновник нынешней пандемии.

В качестве образца, как рассказали исследователи в статье для журнала Cell, они взяли штамм, который был выделен из мазка первого зарегистрированного пациента c коронавирусом в США. Ученые убеждены, что «взращенный» ими в пробирке вирус станет важным инструментом в борьбе с пандемией и поможет в создании эффективного лекарства от заболевания COVID-19. В частности, они рассчитывают разработать с его помощью «мышиные модели» инфекции для испытаний препаратов, сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что эксперты разделились во мнениях по этому поводу: одни считают, что вывести вирус в лаборатории можно только по «природной инструкции», другие же уверены, что наука способна усовершенствовать патоген и придать ему новые свойства. Такого мнения, например, придерживается руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Наука идет вперед, и сейчас генные инженеры уже научились «писать инструкции», то есть предсказывать свойства тех или иных замен», - сказал он «Известиям».

Правда, как добавил Волчков, «не настолько хорошо, чтобы с нуля создать SARS-CoV-2 de novo».

Напомним, как писал сайт kp.ru, сотрудники Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics, кажется, ближе всех подошли к разработке лекарства, способного эффективно противостоять коронавирусу. Они утверждают, что обнаружили антитело, полностью блокирующее COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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