Банки предупредили об угрозе взыскания алиментов за долги

18 Май 2020 2020-05-18T10:15:13+03:00

Вступающий в силу с 1 июня закон о защите социальных выплат от их списания по долгам получателя не работает в отношении добровольных алиментов на детей Фото: "КП" Архив

С 1 июня вступает в силу поправка, по которой пособия нельзя будет списать в пользу оплаты задолженности

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Ассоциация банков России направила в Министерство юстиции и Центробанк письма, в которых просят разъяснить, как с 1 июня будет проходить маркировка доходов на счетах граждан России. В ассоциации боятся, что алименты на детей не попадут под защиту от принудительного списания, поскольку это не пособие от государства, а выплата от одного человека другому.

Поправки в закон "Об исполнительном производстве" вступят в силу с 1 июня. Они будут запрещать судебным приставам взыскивать с россиян социальные пособия за долги.

Чтобы разделить виды доходов граждан, закон введёт их маркировку. Код для каждого вида дохода определит Центробанк, а сами банки будут оценивать сумму неприкосновенной части на счетах россиян, если будет необходимость списать деньги для погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU