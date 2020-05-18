Банки предупредили об угрозе взыскания алиментов за долги
Ассоциация банков России направила в Министерство юстиции и Центробанк письма, в которых просят разъяснить, как с 1 июня будет проходить маркировка доходов на счетах граждан России. В ассоциации боятся, что алименты на детей не попадут под защиту от принудительного списания, поскольку это не пособие от государства, а выплата от одного человека другому.
Поправки в закон "Об исполнительном производстве" вступят в силу с 1 июня. Они будут запрещать судебным приставам взыскивать с россиян социальные пособия за долги.
Чтобы разделить виды доходов граждан, закон введёт их маркировку. Код для каждого вида дохода определит Центробанк, а сами банки будут оценивать сумму неприкосновенной части на счетах россиян, если будет необходимость списать деньги для погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU