18 Май 2020 2020-05-18T10:45:42+03:00

В России от коронавируса умер 91 человек за сутки Фото: REUTERS

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За минувшие сутки на территории России от заражения коронавирусной инфекцией и осложнений после заболевания умер 91 человек, при этом в Москве зафиксирован рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — 77 человек. За день врачи выявили инфекцию у 8926 новых пациентов в 81 регионе страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Медики отмечают, что у 40,1 процента новых инфицированных нет никаких клинических проявлений болезни. Наибольшее количество зараженных врачи зафиксировали в российской столице, где инфекцией заразились еще 3238 человек за день, а также в Московской области (+921 зараженный) и в Санкт-Петербурге (+425 пациентов с подтвержденным диагнозом).

За один день смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь 2836 жителей страны, таким образом, количество выздоровевших уже достигло 70 209 пациентов. С начала пандемии коронавирусом на территории России заболели 290 678 человек, болезнь охватила все регионы государства. За весь период от заболевания погибли 2722 человека.

Напомним, на сегодняшний день специалисты провели более 7,1 миллиона тестов для диагностики коронавируса в России. Под контролем врачей остаются 264 тысячи человек из-за подозрения на заражение инфекцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU