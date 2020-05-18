2020-05-18T11:57:16+03:00
Экономика

Льготную ипотеку могут частично распространить на вторичное жилье

Такие изменения могут быть приняты в регионах с недостатком новостроек
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ипотеку в 6,5% предложили распространить и на вторичное жильеИпотеку в 6,5% предложили распространить и на вторичное жильеФото: Иван МАКЕЕВ
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Льготную ипотеку по ставке 6,5% хотят распространить на рынок вторичного жилья. Но только в городах с недостатком новостроек. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое обращение он направил министру финансов Антону Силуанову.

Федоров напомнил, что на сегодняшний день ипотека на льготных условиях предоставляется для тех, кто покупает квартиры в новостройках. Однако во многих населенных пунктах, где жители нуждаются в улучшении условий, отсутствуют необходимые объемы строительства новых зданий.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья», — цитирует депутата RT.

Исключения составят Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. В этих городах, отметил депутат, новостроек хватает.

Напомним, 23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Ее можно будет заключить до 1 ноября, передает телеканал «360».

Ранее эксперты дали прогноз, как поведут себя цены на жилье после завершения режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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