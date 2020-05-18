Путин поручил начать масштабную санитарную обработку в Дагестане
В ходе совещания в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана российский президент Владимир Путин поручил ответственным ведомствам подготовить план шагов по преодолению осложнившейся ситуации с коронавирусом в республике.
Так, лидер России поручил МЧС начать в республике масштабную санитарную обработку общественных мест, а минобороны - развернуть строительство медицинского центра.
- Поручаю Минздраву подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения, - добавил Путин.
Кроме того, глава государства потребовал максимально быстро решить вопрос с обеспечением Дагестана тест-системами для диагностики коронавируса.
- По имеющейся у меня информации в Республике Дагестан есть проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей. Нужно решить этот вопрос максимально быстро, - отметил Владимир Путин, попросив участников совещания доложить, как в регионе обстоит дело с медоборудованием, транспортом, оснащением средствами индивидуальной защиты для врачей и по дополнительным выплатам медикам за работу с коронавирусными пациентами.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»