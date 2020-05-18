ВОЗ оценила, сколько жителей Земли переболели коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T15:52:29+03:00

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус оценил, сколько жителей земли уже переболели коронавирусом.

От этого зависит, как быстро пандемия пойдет на спад. В организации ранее сообщали, что в отсутствии вакцины можно надеяться только на появления коллективного иммунитета, для этого переболеть должны две трети населения.

- Риск остается высоким, и нам предстоит долгий путь, - сказал глава ВОЗ, его слова приводит Reuters. - Предварительные тесты в некоторых странах показали, что не более 20% населения переболели коронавирусом, в большинстве мест менее 10%.

В странах постепенно снижается число новых случаев заражения. В России, например, к отмене блокировки готовы 27 регионов. Это будет не одномоментное снятие запретов, а поэтапное - начнут с разрешения заниматься спортом на улице, а вот массовые мероприятия, фитнес-клубы и торговые центры разрешат в последнюю очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU