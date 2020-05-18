Вирусолог объяснил, зачем нужно массовое тестирование на антитела

18 Май 2020 2020-05-18T15:33:29+03:00

Вирусолог объяснил, зачем нужно сдавать тесты на антитела к коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 мая около двух тысяч москвичей прошли эту процедуру

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С 16 мая в Москве началось массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу. Его прошли уже около двух тысяч жителей города.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, зачем нужно сдавать тесты на антитела и насколько они могут обезопасить человека.

По его словам, тестирование, в первую очередь, дает представление о том, как инфекция ползет по России. По мере, того, как будет появляется все больше людей с антителами, станет ясно, где инфекция уже пошла на спад, а где еще нет. Таким образом тестирование становится хорошим показателем распространения инфекции.

Однако пока неизвестно, будут ли эти антитела защищать человека от повторного заражения.

- Щит какой-то есть, но насколько он серьезный, сказать еще трудно. Самые главные антитела, которые определяют иммунитет, это антитела нейтрализующие. А то, что определяется в этих тестах, это вообще антитела. Они могут быть разные, не нейтрализующие. Даже вредные антитела могут быть, - объяснил вирусолог в эфире Радио "Комсомольская правда".

В связи с этим Альштейн порекомендовал людям, получившим положительный тест на антитела не расслабляться, а, как и прежде, соблюдать все меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU