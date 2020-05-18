В России начали производить тесты, определяющие коронавирус в инкубационном периоде

18 Май 2020 2020-05-18T16:14:31+03:00

Тесты в первую очередь отправят в больницы Ульяновской области, потом в соседние регионы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

В России открывается новое производство экспресс-тестов на коронавирус. Только на первом этапе на предприятии в Ульяновской области в сутки будут выпускать 50 тысяч тестов, таким образом, в месяц с конвейера выйдет 2 миллиона.

- Компания «ТестГен», резидент Ульяновского Наноцентра, получила регистрационное удостоверение на набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса... и приступила к масштабному производству,- сообщил в соцсетях председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Чтобы получить результат теста, врачам не нужно будет ждать день или два, есть у человека коронавиурс или нет, «CoV-2-Тест» покажет уже через два часа после взятия медиком анализа.

Ульяновский тест дает точность в 96-100 процентов, и может даже показать наличие вируса в инкубационный период и на ранних стадиях болезни, когда у человека еще нет симптомов.

- Чувствительность теста - от 500 копий вируса в 1 мл биоматериала,- сообщил Смекалин.

В первую очередь тесты направят в региональные больницы, потом партии товара начнут доставлять в соседние регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU