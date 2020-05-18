2020-05-18T16:44:23+03:00
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом и Сирию

Звонок состоялся 18 мая
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Путин созвонился с турецким коллегойВладимир Путин созвонился с турецким коллегойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом.

В последний раз президенты созванивались в конце апреля. Тогда они договорились о сотрудничестве по линии министерств здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Договорились о беспрепятственной эвакуации граждан. Обсудили ситуацию в Сирии, в частности, речь шла о выполнении условий подписанного осенью 2019 года меморандума.

В канцелярии президента Турции сообщили, что в разговоре 18 мая лидеры стран поставили новые задачи по сотрудничеству в рамках пандемии, обсудили ситуацию в Сирии.

- Главы государств высказались за скорейшее возобновления бессрочного перемирия и диалога в Ливии и за интенсификацию совместных усилий по Идлибу и обсудили сотрудничество в создании вакцины,- сообщили в Кремле.

В Турции в связи со снижением числа новых случаев заражения отменили комендантский час и ряд других ограничений, власти готовы с 20 мая открыть туристический сезон. Правда, сначала будут принимать иностранцев только на лечение и операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы профессии, у которых во время пандемии выросли зарплаты
Каждый четвертый россиянин набрал в весе во время работы на удаленке
Испания может открыть границы для туристов в конце июня
Медикам Чувашии доначислили стимулирующие выплаты за апрель
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом и Сирию
В России семи судьям грозит уголовное преследование
Фьючерсы на американские акции подскочили после заявления о возможной готовности вакцины Moderna к осени
ВЦИОМ объяснил, почему россияне любят теории заговора
ВЦИОМ рассказал, в какую теорию происхождения коронавируса верят россияне
В России начали производить тесты, определяющие коронавирус в инкубационном периоде
Экспериментальная вакцина из Кембриджа сформировала у всех добровольцев антитела к коронавирусу
Эксперты предрекают волну банкротств в России
В регионы перечислили 22 миллиарда рублей на «коронавирусные» доплаты медикам
Вирусолог объяснил, зачем нужно массовое тестирование на антитела
Должно быть стыдно: Мишустин отчитал чиновников за задержки выплат врачам
ВОЗ оценила, сколько жителей Земли переболели коронавирусом
Названа дата открытия границы Турции для россиян
Путин поручил начать масштабную санитарную обработку в Дагестане
Эпидемиологи объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Российские ученые объяснили неэффективность западного подхода в борьбе с COVID-19