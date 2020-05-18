Путин обсудил с Эрдоганом по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом и Сирию

18 Май 2020 2020-05-18T16:44:23+03:00

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом.

В последний раз президенты созванивались в конце апреля. Тогда они договорились о сотрудничестве по линии министерств здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Договорились о беспрепятственной эвакуации граждан. Обсудили ситуацию в Сирии, в частности, речь шла о выполнении условий подписанного осенью 2019 года меморандума.

В канцелярии президента Турции сообщили, что в разговоре 18 мая лидеры стран поставили новые задачи по сотрудничеству в рамках пандемии, обсудили ситуацию в Сирии.

- Главы государств высказались за скорейшее возобновления бессрочного перемирия и диалога в Ливии и за интенсификацию совместных усилий по Идлибу и обсудили сотрудничество в создании вакцины,- сообщили в Кремле.

В Турции в связи со снижением числа новых случаев заражения отменили комендантский час и ряд других ограничений, власти готовы с 20 мая открыть туристический сезон. Правда, сначала будут принимать иностранцев только на лечение и операции.

ИСТОЧНИК KP.RU