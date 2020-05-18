2020-05-18T15:14:48+03:00
Общество

Названа дата открытия границы Турции для россиян

Из-за пандемии всех иностранцев будут тестировать на коронавирус в аэропорту
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первыми в Турцию примут иностранцев на лечение и операцииПервыми в Турцию примут иностранцев на лечение и операцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стала известна дата открытия турецких границ для россиян.

Из-за пандемии в Турции отложили начало туристического сезона, в правительстве считают - если в этом году откроются хотя бы 20 процентов отелей, то сезон можно считать успешным.

Путешественники смогут попасть в Турцию с 20 мая, об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России. Разрешение на въезд получили граждане 31 страны, включая Россию, страны СНГ, несколько европейских стран.

Правда, первыми "добро" на въезд дали только тем, кто прибыл для "лечения и оздоровления". Направления не ограничены, это может быть нейрохирургия, кардиология, интенсивная терапия... Вместе с пациентом в Турцию пустят не больше двух сопровождающих. По сути на этих первых иностранцах власти отработают систему приема туристов в дальнейшем.

- При прохождении границы иностранцы обязаны предъявить справку об отсутствии у них Covid-19 (действует в течение 48 часов) или пройти тестирование уже по прибытию. Тесты платные, уточнили в АТОР.

Проблема в том, что самолеты из Россию в другие страны временно отменены из-за пандемии корогавируса, а возобновят авиасообщение не раньше июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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