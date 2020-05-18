2020-05-18T17:02:06+03:00
Общество

Каждый четвертый россиянин набрал в весе во время работы на удаленке

Чаще приобретенные за время карантина килограммы жалуются женщины
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Удержать вес смог каждый второйУдержать вес смог каждый второйФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Россияне рискуют не влезть в прежнюю одежду после выхода на работу из удаленки в офис.

Самоизоляция длилась почти полтора месяца, с марта. Завершилась с 12 мая. Но некоторые фирмы до сих пор просят сотрудников трудиться из дома, особенно в регионах, где число новых случаев заражения продолжает расти.

Но работа из дома означает, что люди стали меньше двигаться - идти и ехать никуда не нужно. Зато холодильник под боком. В итоге почти 17 процентов опрошенных исследователями SuperJob россиян набрали лишние килограммы.

- Среди удаленных работников поправился практически каждый четвертый. Каждый десятый поправился менее чем на 5 кг, 6 процентов — от 5 до 10 килограммов, каждый сотый — более чем на 10 килограммов,- сказано в исследовании.

Удалось найти социологам счастливчиков, которые за полтора месяца самоизоля2ии похудели. Причем, самая большая группа, 8 процентов, похудели на 5 килограммов. И это с закрытыми фитнес-клубами и запретом на занятия на улице.

Около половины, 51 процент, удержали свой вес, который был до пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов
В Одессе обвалилась стена пятиэажки
108-летняя жительница США победила коронавирус за неделю
Оскароносный актер Хоакин Фениск и Руни Мара впервые станут родителями
Власти рассказали, как данные оштрафованных за нарушение карантина москвичей попали в Сеть
Зеленский хочет сделать исламские праздники государственными в Украине
Названы профессии, у которых во время пандемии выросли зарплаты
Каждый четвертый россиянин набрал в весе во время работы на удаленке
Испания может открыть границы для туристов в конце июня
Медикам Чувашии доначислили стимулирующие выплаты за апрель
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом и Сирию
В России семи судьям грозит уголовное преследование
Фьючерсы на американские акции подскочили после заявления о возможной готовности вакцины Moderna к осени
ВЦИОМ объяснил, почему россияне любят теории заговора
ВЦИОМ рассказал, в какую теорию происхождения коронавируса верят россияне
В России начали производить тесты, определяющие коронавирус в инкубационном периоде
Экспериментальная вакцина из Кембриджа сформировала у всех добровольцев антитела к коронавирусу
Эксперты предрекают волну банкротств в России
В регионы перечислили 22 миллиарда рублей на «коронавирусные» доплаты медикам
Вирусолог объяснил, зачем нужно массовое тестирование на антитела
Должно быть стыдно: Мишустин отчитал чиновников за задержки выплат врачам
ВОЗ оценила, сколько жителей Земли переболели коронавирусом
Названа дата открытия границы Турции для россиян
Путин поручил начать масштабную санитарную обработку в Дагестане
Эпидемиологи объяснили низкую смертность от коронавируса в России