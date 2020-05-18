Каждый четвертый россиянин набрал в весе во время работы на удаленке

18 Май 2020 2020-05-18T17:02:06+03:00

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Россияне рискуют не влезть в прежнюю одежду после выхода на работу из удаленки в офис.

Самоизоляция длилась почти полтора месяца, с марта. Завершилась с 12 мая. Но некоторые фирмы до сих пор просят сотрудников трудиться из дома, особенно в регионах, где число новых случаев заражения продолжает расти.

Но работа из дома означает, что люди стали меньше двигаться - идти и ехать никуда не нужно. Зато холодильник под боком. В итоге почти 17 процентов опрошенных исследователями SuperJob россиян набрали лишние килограммы.

- Среди удаленных работников поправился практически каждый четвертый. Каждый десятый поправился менее чем на 5 кг, 6 процентов — от 5 до 10 килограммов, каждый сотый — более чем на 10 килограммов,- сказано в исследовании.

Удалось найти социологам счастливчиков, которые за полтора месяца самоизоля2ии похудели. Причем, самая большая группа, 8 процентов, похудели на 5 килограммов. И это с закрытыми фитнес-клубами и запретом на занятия на улице.

Около половины, 51 процент, удержали свой вес, который был до пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU