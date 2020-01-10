Исследователи назвали самую опасную для современного человека диету

Каждый год авторитетные международные эксперты - ученые, диетологи, гастроэнтерологи и другие специалисты - составляют рейтинг диет, где определяют лучшие и худшие стили питания современного человека. Популярные диеты сравнивают по целому ряду параметров: эффективность для снижения веса, простота/сложность соблюдения правил, влияние на профилактику/развитие самых распространенных заболеваний (гипертония, диабет, онкологические болезни). Параллельно вырисовывается антирейтинг: самые неблагоприятные, а то и откровенно опасные диеты среди наиболее популярных в наступившем году. В начавшемся 2020-м «черный список» возглавила кетодиета.

УСТАЛОСТЬ, ЛОМОТА В МЫШЦАХ, ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ И АГРЕССИВНОСТЬ

Речь идет о резком сокращении углеводов и увеличении количества жиров в пище. Из последних предлагается получать до 90% энергии, необходимой организму. Надо отдать должное, что такой тип питания попал в число лидеров по быстрому снижению веса. Но… Кетодиета помогает сколь быстро, столь и кратковременно, отметило экспертное жюри «конкурса» диет. Как правило, принципов кето сложно придерживаться, особенно в долговременной перспективе, подчеркнули специалисты. В первую очередь потому, что человеку приходится отказываться не только от вкусных, но и полезных углеводов, которые требует организм - фруктов, цельнозерновых круп и хотя бы небольшого количества крахмалистых овощей.

- При переходе на кетодиету с резким ограничением углеводов побочным эффектом становится кетоз, - поясняет врач-эндокринолог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии, член Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева. - Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление. Человек, как правило, постоянно хочет спать — поскольку используется непривычный путь получения энергии (не из углеводов. - Ред.), появляется ломота в мышцах. Страдает когнитивная (мыслительная) деятельность, потому что мозгу нужна энергия в первую очередь из углеводов, а не из жиров. Меняется эмоциональный настрой, люди нередко становятся более подозрительными и агрессивными.

Международные эксперты также забраковали кетодиету как опасную для сердца, сосудов и повышающую риск развития сахарного диабета. Однако такой бонус, как быстрое снижение веса, по-прежнему держит эту диету на гребне волны популярности, признают специалисты. Что же можно сделать, чтобы снизить риск для здоровья приверженцев такого питания?

ВЫЧЕРКИВАЙ И СОВМЕЩАЙ

Прежде всего исследователи напоминают: уже третий год подряд лидером полезности и эффективности остается средиземноморская диета. Ее принципы знакомы многим: побольше овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых круп, оливковое масло. Можно сухое красное вино в разумных количествах (по последним данным это 5 - 6 бокалов вина по 175 мл в неделю). Такая диета содержит не только витамины, но и крайне важные для организма вещества, исключенные из кетодиеты.

В первую очередь это клетчатка, а также вещества-полифенолы, содержащиеся в растительных продуктах и повышающие нашу защиту от опасных заболеваний. Доказано, что средиземноморская диета снижает риск сердечно-сосудистых, онкологических болезней и сахарного диабета. В то же время этот стиль питания помогает поддерживать форму и не набирать лишних килограммов. Поскольку отдается предпочтение свежим овощам-фруктам, свежеприготовленным блюдам из рыбы и не рекомендуется высококалорийный фастфуд, полуфабрикаты и т. п.

Попробуйте сочетать лучшие стороны средиземноморской диеты с кетодиетой, предлагают идею эксперты. В частности, из жиров лучше выбирать ненасыщенные (растительные и из рыбы), а насыщенные (животные жиры) сокращать. Также почаще заменять красное мясо на рыбу и добавлять побольше овощей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Есть только одно «золотое» правило: меньше калорий и больше движения

Руководитель Клиники эндокринологии Сеченовского университета, профессор-эндокринолог, доктор медицинских наук Валентин Фадеев:

- Прибавка и снижение веса у человека подчиняются главному закону природы. Закону сохранения энергии Ломоносова-Лавуазье. А именно: ваш вес зависит от того, сколько энергии вы получите от употребления пищи и сколько ее израсходуете. Все остальное второстепенно. Да, некоторую роль играют возраст, сопутствующие болезни, генетические особенности. Но как врач и ученый готов поспорить с кем угодно: если вы сведете к минимуму съедаемые калории и увеличите физнагрузки, вес точно будет уходить.

При этом моральное состояние, отсутствие психологического стресса не менее важны, чем избавление от лишнего веса, подчеркивает эксперт. Поэтому каждому нужно подобрать свой, подходящий именно ему стиль питания и характер нагрузок. Если хотите избежать неблагоприятных последствий, советуйтесь с лечащим врачом. Поскольку обязательно нужно учитывать хронические заболевания и другие особенности состояния здоровья.