2020-05-18T17:31:25+03:00
Коронавирус Covid-19

108-летняя жительница США победила коронавирус за неделю

Пенсионерка стала старейшим выздоровевшим от инфекции пациентом в своем штате
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
108-летняя жительница США победила коронавирус за неделю108-летняя жительница США победила коронавирус за неделюФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Жительница Соединенных Штатов в возрасте 108 лет победила коронавирусную инфекцию за одну неделю. Старушку уже признали самым старейшим выздоровевшим пациентом в своем штате, сообщает издание People.

Пожилая женщина Сильвия Голдшолл из Нью-Джерси заразилась коронавирусом во время своего пребывания в доме престарелых. 108-летнюю пенсионерку сразу перевели в местные медицинский изолятор, где врачи стали бороться за здоровье пациентки. Сотрудники учреждения сообщили о ее болезни племяннице, но уже через несколько дней они перезвонили девушке и сказали, что Сильвия полностью выздоровела.

- Я смогла быстро победить болезнь, потому что была полна решимости выжить, - рассказала пенсионерка.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи лично приехал, чтобы поздравить Голдшолл. Он отметил, что пациентка показала просто потрясающую силу духа.

- Нам всем есть, чему у нее поучиться, - отметил он и пожелал пенсионерке здоровья на долгие годы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал историю о пожилой 106-летней жительнице Андалусии, которая смогла излечиться от коронавируса в конце апреля. Примечательно, что в своем детстве, в далеком 1918 году, женщина пережила пандемию испанского гриппа.

Старушка-богатырь, пережившая 2 пандемии.Простите, ребята, но богатыри – не мы! А вот эта бабушка, которая в детстве переболела испанкой, а сейчас – коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арендодателям дали отсрочку по уплате налогов
Bloomberg: 108 миллионов китайцев попали под карантин из-за коронавируса
Каждый второй россиянин считает коронавирус опаснее гриппа
Мясников назвал лекарства, которыми опасно снимать боль
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов
В Одессе обвалилась стена пятиэажки
108-летняя жительница США победила коронавирус за неделю
Оскароносный актер Хоакин Фениск и Руни Мара впервые станут родителями
Власти рассказали, как данные оштрафованных за нарушение карантина москвичей попали в Сеть
Зеленский хочет сделать исламские праздники государственными в Украине
Названы профессии, у которых во время пандемии выросли зарплаты
Каждый четвертый россиянин набрал в весе во время работы на удаленке
Испания может открыть границы для туристов в конце июня
Медикам Чувашии доначислили стимулирующие выплаты за апрель
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом и Сирию
В России семи судьям грозит уголовное преследование
Фьючерсы на американские акции подскочили после заявления о возможной готовности вакцины Moderna к осени
ВЦИОМ объяснил, почему россияне любят теории заговора
ВЦИОМ рассказал, в какую теорию происхождения коронавируса верят россияне
В России начали производить тесты, определяющие коронавирус в инкубационном периоде
Экспериментальная вакцина из Кембриджа сформировала у всех добровольцев антитела к коронавирусу
Эксперты предрекают волну банкротств в России
В регионы перечислили 22 миллиарда рублей на «коронавирусные» доплаты медикам
Вирусолог объяснил, зачем нужно массовое тестирование на антитела
Должно быть стыдно: Мишустин отчитал чиновников за задержки выплат врачам
ВОЗ оценила, сколько жителей Земли переболели коронавирусом
Названа дата открытия границы Турции для россиян
Путин поручил начать масштабную санитарную обработку в Дагестане
Эпидемиологи объяснили низкую смертность от коронавируса в России