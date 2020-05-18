108-летняя жительница США победила коронавирус за неделю

18 Май 2020 2020-05-18T17:31:25+03:00

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Жительница Соединенных Штатов в возрасте 108 лет победила коронавирусную инфекцию за одну неделю. Старушку уже признали самым старейшим выздоровевшим пациентом в своем штате, сообщает издание People.

Пожилая женщина Сильвия Голдшолл из Нью-Джерси заразилась коронавирусом во время своего пребывания в доме престарелых. 108-летнюю пенсионерку сразу перевели в местные медицинский изолятор, где врачи стали бороться за здоровье пациентки. Сотрудники учреждения сообщили о ее болезни племяннице, но уже через несколько дней они перезвонили девушке и сказали, что Сильвия полностью выздоровела.

- Я смогла быстро победить болезнь, потому что была полна решимости выжить, - рассказала пенсионерка.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи лично приехал, чтобы поздравить Голдшолл. Он отметил, что пациентка показала просто потрясающую силу духа.

- Нам всем есть, чему у нее поучиться, - отметил он и пожелал пенсионерке здоровья на долгие годы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал историю о пожилой 106-летней жительнице Андалусии, которая смогла излечиться от коронавируса в конце апреля. Примечательно, что в своем детстве, в далеком 1918 году, женщина пережила пандемию испанского гриппа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772321" frameborder="0"></iframe> Старушка-богатырь, пережившая 2 пандемии.Простите, ребята, но богатыри – не мы! А вот эта бабушка, которая в детстве переболела испанкой, а сейчас – коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU